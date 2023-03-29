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Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:49
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Fırtına nedeniyle yük gemileri Sinop Limanına sığındı

Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
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Bölgede saatteki hızı 48 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise son değerlendirmelere göre, Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. (AA)

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