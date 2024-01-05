Fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor

Arama ve tarama faaliyetleri hem karadan hem de denizden gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlere Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ve diğer ekipler katılıyor. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de bu çalışmalara destek veriyor.

ÇALIŞMALAR PAZARTESİ YENİDEN BAŞLIYOR

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde, gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak hava şartları nedeniyle bu çalışmalara ara verildi. Çalışmaların pazartesi gününden itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

SÖKÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aynı tarihte ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı “Pallada” isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan “Kafkametler” adlı gemi, 19 Kasım 2023’te Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.