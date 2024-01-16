Zonguldak'ta batan ‘Kafkametler’ gemisinin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor

Kaynak: AA
Zonguldak'ta batan ‘Kafkametler’ gemisinin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor
Zonguldak açıklarında batan “Kafkametler” isimli kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 7 kişiyi çabaları 59 gündür devam ediyor.

19 Kasım 2023’te Karadeniz Ereğli ilçesi yakınlarında fırtına sebebiyle mendireğe çarparak suya gömülen Türk bayraklı gemideki personel için arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

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Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ilgili ekipler, bölgede kara üzerinden arama yaparken, olumsuz hava koşulları deniz üzerinden arama yapılmasına engel oluyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü gözetiminde, batık geminin enkazını çıkarma işlemleri devam eden şirket, çalışmalarına devam etmektedir.

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Ayrıca, aynı fırtınada ikiye ayrılarak karaya oturan Kamerun bayraklı “Pallada” adlı kargo gemisinin söküm işlemleri de gerçekleştiriliyor.

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NE OLMUŞTU

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan ve 19 Kasım 2023’te Ereğli Limanı’ndan ayrılırken fırtına sebebiyle askeri bölge mendireğine çarparak batan “Kafkametler” gemisindeki 12 kişilik Türk mürettebatın 5’inin cansız bedenine ulaşıldı.

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