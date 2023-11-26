Fırtınanın savurduğu çatı üzerine düştü

AFAD’ın uyarılarından sonra dün gece saatlerinde başlayan fırtına neredeyse yurdun her ilçesinde etkili olup vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. AFAD ve il valilikleri çatı uçmalarına karşı vatandaşlara uyarı mesajları atarken, bugün sabah saatlerinde Yalova’nın Termal ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Fırtınanın savurduğu çatı bir kişinin üzerine düşerken çevreye saçılan parçalardan dolayı bir vatandaşta yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans yaralı 2 kişiden birisini ayakta tedavi ederken, çatı altında kalan yaralı vatandaşı da hastaneye kaldırdı.