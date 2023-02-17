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Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?

Fitoterapinin tek başına kanser tedavisi için olmadığı vurgulandı. Peki, kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:03
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Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi? Kanserde fitoterapi nedir?

Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?
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Ölümcül olan kanserin tedavisinin de önemli olduğu biliniyor. Kanser tedavisi insanların araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu tedavi yöntemlerinden olan Fitoterapi kanser tedavisi dikkat çekti.

Peki Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi? Detaylar…

KANSERDE FİTOTERAPİ NEDİR?

Fitoterapi kanser tedavisi için sıkça başvurulan bir tedavi destekleyici yöntemlerinden birisidir. Çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanıldığı bu tedavi uygulaması, kanserin daha hızlı iyileşmesine yardım edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki fitoterapi kanser için direkt bir çözüm ya da tedavi değildir yalnızca destekleyicidir. Bazı bitkiler ve bitki karışımları kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle zerdeçal kanserin iyileşmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Anti-enflamatuar özelliği ile öne çıkan bu bitkinin aynı zamanda kanser tedavisinde geniş bir etkinlik alanına sahip olduğu da ispatlanmıştır. Uzmanlar arasında en güçlü anti-kanser bitkisi olarak kabul edilir. Zerdeçalın içinde kurkumoid adı verilen doğal bir bileşen yer alır. Yani hücreleri bozulmaya karşı korur, tümör hücrelerinin çoğalmasını önler ve metastaz oluşumunun da önüne geçer. Aynı zamanda hücrenin apoptoz yeteneğini geri kazanmasına da yardımcı olur.

Kanserde fitoterapi, bu hastalığı bitkisel kaynaklarla iyileştirmeye yarayan tedavi destekleyici yöntemidir. Pek çok bitkinin özellikle kabuğunda kuersetin adı verilen bir pigment bulunur. Yüksek bir anti-tümör etkisi olan bu pigment, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca kişiyi hormonlara bağlı gelişen tümörlere karşı korur. Kuersetin içeren bitkiler arasında brokoli, soğan, yeşillik, lahana, karnabahar ve elma kabuğu vardır.

FİTOTERAPİ KANSER TEDAVİSİNE NASIL ETKİ EDER?

Çeşitli kanserlerin tedavisi için fitoterapi uygulamasına başvurulur. Pankreas kanseri fitoterapi tedavisi ile iyileşmesi desteklenen bir hastalıktır. Fitoterapi uygulamalarının kanserde başarılı sonuç göstermesi için erken teşhis oldukça önemlidir. Tabii ki son evrede de destekleyici bir tedavi olarak fitoterapiye başvurulabilir. Bunun kararını ise alanında uzman kişi vermelidir. Eğer kendi bilginize göre fitoterapi tedavisi uygularsanız kanser hastalığınızı iyileştirmek yerine daha kötü sonuçlara yol açabilirsiniz. Kanser tedavisinde hangi amaçlarla fitoterapi kullanıldığı ve bu tedavinin önemi kısaca şöyle listelenebilir:

-Kanser hücreleri ile mücadele etmek

-Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun diğer hastalıklara karşı direncini artırmak

-Kanser hücrelerinin diğer organlara sıçramasını önlemek

-Hastalık, kemoterapi ve radyoterapi kaynaklı mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve kusma gibi yan etkileri minimuma indirgemek

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