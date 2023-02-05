5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kanseri yenen doktor savaşı nasıl kazandığını anlattı

Kanseri yenen doktor savaşı nasıl kazandığını anlattı

Meme kanserini uygulanan tedaviyle def eden Doktor Duygu Gümüş Oğuz, yaşadığı zorlu sürecin ardından görevine dönerek hastalarını tedavi etmeye başladı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:09
Takip Et

Kanseri yenen doktor, kimlerle empati kurdu?

Kanseri yenen doktor savaşı nasıl kazandığını anlattı
+
Aa
-

 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Gümüş Oğuz, 2019'da yaptırdığı tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi.

 

Çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kalan Oğuz, kanseri yeneceğine önce kendisini sonra da çevresini inandırdı. Ankara'da başarılı bir ameliyat geçiren, 6 ay kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Oğuz, yaklaşık 1,5 yıl süren tedavi sonrası kanseri yendi.

Tedavi sürecindeki deneyimleri sayesinde hastalarla iletişiminin daha da güçlendiğine inanan 42 yaşındaki Oğuz, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde umutsuzluğa kapılmadığını anlattı. Tedaviye, "Ben bunu yeneceğim." diyerek başladığını belirten Dr. Oğuz, şunları söyledi:

"Bu süreçte ailem, sevdiklerim ve doktor arkadaşlarım hep yanımda oldu. Çocuğumu düşündüğüm için 'Yaşamalıyım' dedim. Yani, bu hastalığı yenmekten başka çarem yoktu. Bu hırs ve istekle tedaviye başlayınca kanseri yendim. Hayatımızdaki insanlar bu tedavi sürecindeki en büyük kazanç oluyor. İstediğiniz kadar eviniz, katınız, yatınız olsun, kansere yakalanınca hepsi anlamsız hale geliyor. Ama hayatınıza aldığınız insanların önemi bu süreçte çok açığa çıkıyor. Onlar yanımda olmasa belki kanseri yenemezdim."


HASTALARIYLA İLETİŞİMİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞINDI

Oğuz, yaklaşık iki yıl önce mesleğine dönünce çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Hastalarıma davranış şeklim gelişti, onlara daha çok empatiyle yaklaşıyorum. Şimdi kendimi onların yerine koyuyor, hastalarımı daha iyi anlıyorum. Yaşadığım süreç, hastalarıma yaklaşımım açısından çok iyi oldu. Hem doktor olmak hem de böyle bir rahatsızlıkla mücadele etmek bakış açınızı değiştiriyor. Güçlü olmak güzel bir şey. Keşke güçlü olmak için bu kadar zor zamanları yaşamasaydım." Diye konuştu.

“RAHATSIZLIKLARINIZI İHMAL ETMEYİN”

Küçük gibi görünse de rahatsızlıkların ihmal edilmemesi tavsiyesinde bulunan Oğuz, "Vücudunuzda elinize bir kitle gelmesi, saç dökülmesi ve burun kanaması gibi durumlar ihmal edilmemeli. Belirtiler olduğunda çekinilmeden doktora gidilmeli. Sağlık konusunda hiçbir şey geciktirilmemeli." şeklinde uyardı.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
2
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
4
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
5
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
6
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
7
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.