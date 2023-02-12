Mısır göze nasıl iyi gelir, kanserle nasıl mücadele eder?

Mısır taneleri görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidleri içermenin yanı sıra A vitamini açısından da oldukça zengin. Mısırın sağlığa birçok faydası bulunuyor.

Mısır, dünyanın en popüler tahıllarından biri ve birçok ülkede temel gıdalar arasında yer alıyor. Mısır, Zeaksantin adlı bir bitkisel bileşim içerir. Bu madde yaşa bağlı olarak gelişen görme bozukluklarını azaltır.

Mısır, İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra yüksek lif oranına da sahip bir besin. Mısır besin değeri oldukça yüksek olan bir gıdadır. Beslenmesine önem verenlerin mutfaklarında yer alan bu gıdanın sağlığa da birçok faydası bulunur. Sağlıklı bir metabolizmaya sahip olabilmeniz için günlük almanız gereken kaloriyi size sağlamakla kalmaz; aynı zamanda A, B, E vitaminleri ve birçok mineralin de zengin bir kaynağı.

Yüksek lif içeriği; kabızlık, hemoroid ve kolorektal kanser gibi sindirim rahatsızlıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynamasını sağlar. İçinde bulunan antioksidanlar, ayrıca anti-kanserojen ajanlar olarak hareket eder ve Alzheimer hastalığını da önlemeye yardımcı olur.



MİNERAL ZENGİNİ

Mısır, çoğu normal diyette bulunması zor olan selenyum gibi eser mineraller de içerir. Mısırda bulunan fosfor; büyüme, kemik sağlığı ve optimal böbrek fonksiyonlarını düzenlemek için gereklidir. Magnezyum ise kalp hızını korumak ve kemik mineral yoğunluğunu artırmak için oldukça önemlidir. Ayrıca mısır, tam bir vitamin deposu olma özelliği taşır. B1 vitamini, niasin, B3 vitamini ve C vitaminini de bol miktarda içeriyor.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dünyadaki en yaygın görme bozuKlukları ve körlüğün başlıca nedenleri arasında makula dejenerasyonu ve katarakt yer alır. Enfeksiyonlar ve yaşlılık bu hastalıkların başlıca nedenleri arasındadır ancak beslenme de hastalığın görülmesinde önemli bir rol oynayabilir. Mısırda bulunan antioksidanlardan, zeaksantin ve lutein gibi karotenoidler, göz sağlığı açısından önemli faydalar sağlar. Mısır taneleri görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidleri içermenin yanı sıra göz sağlığı açısından önemli bir vitamin türü olan A vitamini açısından da oldukça zengin.



TAM BİR KANSER SAVAR



Antioksidan açısından zengin bir beslenme programının kanseri önlemeye yardımcı olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Bu doğrultuda antioksidanların serbest radikal hücrelerle savaştığını ve vücutta oksidatif hasarı önlediğini gösterende birçok çalışma vardır. Araştırmalarda mısırın haşlandığında, haşlanmamış mısıra göre daha fazla antioksidan içerdiği gözlenmiştir.





HİPERTANSIYON RİSKİNİ AZALTIYOR



Mısırın içeriğinde, kan basıncını düzenleyen ve hipertansiyonu önleyen fenolik fitokimyasallar vardır. Mısır, böbreküstü bezlerinin optimal işlevselliği için faydalı olan B vitamini miktarı açısından da oldukça zengin bir besin.



LİF YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN



Mısır tek başına, vücut için gerekli olan lifin yüzde 19'luk oranını karşılayarak diyetlerde rahatlıkla kullanılan bir besindir. Ayrıca içeriği ve etkileri sayesinde yüksek kolesterol düzeylerini düşürür ve kolon kanseri oluşumu riskini azaltır. Liften zengin beslenmek, sindirim sisteminizin sağlığı için altın değerindedir. Yüksek lifli besinler tüketmek sizi daha uzun süre tok tutar, sindiriminizi düzenler, kolon sağlığınızı artırır.



KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR



Bu faydalarının yanı sıra yüksek lifli gıdalar tüketilmesi; kanserden kalp hastalığına, kabızlıktan bağırsak sağlığına, karaciğer yağlanmasından obeziteye, kalp sağlığından şeker dengesinin sağlanmasına kadar birçok konuda size yardımcı olacaktır. Bu nedenle yüksek lifli gıdalarla dolu bir beslenme programına sahip olmanız oldukça önemli. Lif, kabızlığı önlemeye ve ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcıdır. Yüksek lifli gıdaların aynı zamanda kilo verme ve kilonuzu dengede tutma konusunda da gizli silahınız olduğunu söyleyebilirim. Lif, midemizin açlık hormonu olarak bilinen ghrelini bastırır. Daha fazla lif tüketmeniz öğünler arasında daha uzun süre tok kalacağınız anlamına gelir. Lif, aynı zamanda kan şekerinizi sabit tutar, böylece yağ depolama hormonu olan insülin kontrolden çıkmaz.