Yarın salı benzin ve motorine bakın ne gelecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, brent petrolün fiyatı bir tık yükselince Türkiye'de benzin 3 gün önce 1 TL 7 Kuruş, 2 gün öncede motorin 1 TL 75 Kuruş zamlanmıştı.

Benzin fiyatları 1 TL 7 Kuruş zamlanmış ve benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18,50 TL'ye, Avrupa Yakası'nda 18.49 TL'ye Ankara'da 18,71 TL'ye, İzmir'de ise 18,70 TL'ye yükselmişti.

Motorin fiyatları da zamdan nasibini almış ve motorinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,82 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.80'ye, Ankara'da 22,98 TL'ye, İzmir'de ise 23,08 TL'ye yükselmişti.

Yeni haftada benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirimcik bekleniyor.

Son dakika değişikliği olmaz ve benzine 61 kuruşluk indirim uygulanırsa, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 17.89 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17.90'ye, Ankara'da 18,10 TL'ye, İzmir'de ise 18,09 TL'ye düşecek.

Motorine 77 kuruşluk indirim uygulanırsa İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,05 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.04'ye, Ankara'da 22,21 TL'ye, İzmir'de ise 22,20 TL'ye inecek.