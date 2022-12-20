Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 dolara demir attı. Geçen hafta 85 dolar sınırından geri dönmüştü. Hafta son iş gününde 80 doların altına inen Brent petrol seyri yatay olarak devam ediyor. Brent petrol güne hafif bir yükselişle 80 doların üzerinde giriş yaptı. Brent petrol sabah 09.55 itibarıyla 80,30 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ise Teksas petrolü WTI ise 75 sınırını aştı. Teksas petrolü 78,94 dolara yükseldi

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