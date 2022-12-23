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İnanılır gibi değil. 11 ayda 38 kez zamlandı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün gece 66 kuruş daha zamlanan benzinin litre fiyatı 18,62 TL oldu. Benzin ocak ayından bu yana 38. kez zamlandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:06
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Benzin 11 ayda 38 kez zamlandı

İnanılır gibi değil. 11 ayda 38 kez zamlandı
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yılın son günleri yaklaşırken dün gece yarısından itibaren benzine yapılan bir zam daha yürürlüğe girdi. 2022 yılının başından bu yana yapılan 38'inci zamla benzinin fiyatı 66 kuruş daha arttı. Böylece İstanbul’da benzinin pompa fiyatı 18,62 TL oldu. Motorinin litresi ise 22,01 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Son zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin, benzin ve LPG'nin litre fiyatları şöyle oldu:

Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,62 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı 22,02 TL

LPG litre fiyatı 10,87 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 18,79 TL

Motorin fiyatı: 22,27 TL

LPG fiyatı: 10,54

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 18,80

Motorin fiyatı: 22,17

LPG fiyatı:10,83

BENZİN YIL BAŞINDAN BU YANA 38’İNCI KEZ ZAMLANDI

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı 1 Kasım 2022’de 21 TL’yi aştı. Kur ve küresel piyasaların etkisiyle fiyatlar bir miktar aşağı çekildi, ancak 17 Aralık itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş, benzine 1 lira 7 kuruş zam yapıldı. 20 Aralık Salı günü benzinde 61 kuruş indirim yapıldı ve İstanbul’da benzin litre fiyatı 17,96 TL’ye geriledi. Motorine yapılan 77 kuruşluk indirimle litre fiyatı 22,03 TL’ye çekildi. Ancak 23 Aralık 2022’de benzin ve motorin yeniden zamlandı. Dün gece yarısında itibaren yürürlüğe giren son zamla benzinin litre fiyatı 18,62 TL, motorinin litre fiyatı ise 22,01 TL’ye yükseldi. Böylece benzin yıl başından bu yana 38’incı kez zamlanmış oldu.

 

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