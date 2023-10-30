Fiyatlar yükselse de bankalar kredi vermese de sıfır otomobillere talepler patladı

Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon 150 bin adetle yılı kapatacağını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu “Kredilere erişimlerde zorluklar olsa da, fiyatlar yükselse de talep hâlâ devam ediyor" dedi.

Fiyatlar yükselse de bankalar kredi vermese de sıfır otomobillere talepler patladı

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Peugeot Türkiye, makyajlanan 2008 ve 508 modelinin tanıtımını Bodrum’da gerçekleştirdi. Burada modeller, pazar ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 2008 SUV liderliğimizi pekiştirecek. Yıl sonuna kadar 6 bin adet satmayı hedeflediğimiz modelimizin yıl sonu toplam satışı 18 bin 500 adet olacak. D sınıfında olan aracımız 508’in kendi müşteri kitlesi var. Yıl sonuna kadar makyajlı 508’den 1.000 adet olmak üzere toplamda 3.000 adetle yılı kapatacağız” diye konuştu.

100’ÜNCÜ YILDA REKORUN REKORUNU KIRACAĞIZ

Elektrikli araçlarda bu yıl çok agresif değiliz, toplamda 200 adet satacaklarını söyleyen Reyhanoğlu, “Bu yıla toplamda 57 bin satış adediyle başladık. Fakat ilk 9 ayda 59 bin adet satışa ulaştık. Bu markamızın Türkiye tarihindeki satış rekoru. Şimdi rekorun rekorunu kırıp yılı 75 bin adetle kapatmayı öngörüyoruz. Bu satış rakamları, dünyada 147 ülke arasından, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya’nın ardından bizi 5’inci sıraya yükseltti. Bu başarıda SUV modellerimizin katkısı kadar, iki yerli ticari aracın ardından üçüncü olan Rifter modelimizin de payı var” dedi.

PAZAR YILI 1 MİLYON 150 BİN ADETLE KAPATACAK

“Ülkemizde çok ağır sonuçları olan bir deprem felaketi yaşadık, üzerine seçim oldu. Bir de yılın başında tedarik ve sonrasında da lojistikle ilgili sıkıntılar yaşandı” diyen Reyhanoğlu, “Her şeye rağmen talepte azalma olmadı ve Eylül ayı itibarıyla Pazar 857 bini geçti. Pazar yılı 1 milyon 150 bin adetle kapatacak. Kredilerin kısıtlanması ve oranların yüksek olması da belirli bir kitleyi etkiledi fakat talep azalmadı. Bu talebi henüz karşılayabilmiş değiliz sektör olarak. Talep devam ettikçe adetlerimizin ve hedeflerimizin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

MAKYAJLI 2008’İN BAZI ÖZELLİKLERİ

- 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla üç farklı motor seçeneği.

- Bagaj hacmi 434 litre

- Üç aslan pençesi ışık imzası

- Yarı Otonom Sürüş (Dur-Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici)

MAKYAJLI 508’İN BAZI ÖZELLİKLERİ

- BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzımanı 300 Nm’lik maksimum tork üretiyor.

- Gece Görüşü, Yarı Otonom Sürüş Seviye 2 ve HD Kameralar konfor ve güvenlik sağlıyor.

– Yansıtma özelliği, akıllı telefonu bilgi-eğlence sistemine kablosuz (Wi-Fi teknolojisi) bağlıyor.

- Çok Noktadan Masaj Yapma Sistemli, Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları ile yeni PEUGEOT 508 GT daha da kişiselleştirilebiliyor.

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