Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobilinin görselleri ortaya çıktı.

Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi de otomobil işine girdi.Markanın ilk ürünü ise Xiaomi SU7 oldu. %100 elektrikli otomobili sonunda gün yüzüne çıktı. Ü

ÖZELLİKLERİ

Xiaomi SU7, 4997 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu doğrudan Zeekr 007 gibi modellere rakip haline getiriyor. 245/45 R19 ve 245/40 R20 jant ve lastik kombinasyonuyla tercih edilebilen modelin Lidarlı ve lidarsız olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Lidar, Çin'deki pek çok modelde olduğu gibi ön camın üzerinde yer alıyor.

Lidar'ın dışında, Xiaomi SU7'nin yan aynaları ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok yüzeyinde sensör ve kameralar yer alıyor. Ayrıca B sütunları üzerinde de kamera bulunuyor. Bu bağlamda, Xiaomi SU7'de kapıları açmak için yüz tanıma sisteminin kullanılıyor olması muhtemel.

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Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. Arkadan itişli versiyon 220 kW (295 hp), dört tekerlekten çekişli versiyon ise 495 kW (663 hp) maksimum güç sunuyor.

Alt versiyonlarda BYD kaynaklı lityum demir fosfat batarya kullanılacak olan SU7'nin pahalı versiyonlarında CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya seçeneği göreceğiz. Bunun sebebi, lityum demir fosfat bataryaların diğerine göre daha ucuz olması ve daha düşük enerji yoğunluğu sunması olarak açıklanabilir.

Xiaomi SU7'nin tek motorlu versiyonu 1980 kg ağırlığa sahip ve 210 km/s son hıza çıkabiliyor. 2205 kg ağırlığa sahip olan dört tekerlekten çekişli versiyon ise 265 km/s son hıza sahip. SU7, SU7 Pro ve SU7 Max adı verilen üç farklı versiyonla satılacağı belirtilen model, yapılan iş birliği kapsamında Çinli BAIC tarafından üretilecek.

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NE ZAMAN PİYASAYA GİRECEK?

Şirket CEO'su Lei Jun, otomobilin 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini bile açıkladı.

Aracın ne zaman lansman yapacağı ve fiyatının ne olacağı gibi hususlar ise henüz belli değil.

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