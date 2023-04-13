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Fiyatları uçunca yapma mazot rağbet görmeye başladı. Pompa bile kurmuşlar 

Devletin İzmir'de litresini 21 lira 56 kuruşa sattığı motorine yağ karıştırarak 18 TL'den satan 6 kişi yakalandı. Pompa kurup satılan motorinin çevreyi kirlettiği, aracın motoruna zarar verdiği hatta yangın çıkartarak araçların yanmasına neden olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:11
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Fiyatları uçunca yapma mazot rağbet görmeye başladı

Fiyatları uçunca yapma mazot rağbet görmeye başladı. Pompa bile kurmuşlar 
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İHA'nın haberine göre, akaryakıta peş peşe yapılan zamlar, kaçakçıların iştahını kabartıyor. Alım gücü düşen vatandaşlar, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen ve içine kullanılmış yağ da katılan motorinleri araçlarının depolarına doldurmaya başladı.

1 litrede 3 lira 50 kuruş civarı kar yapan araç sahipleri ise bu motorinin araçlarının motoruna verdiği zararı bilmeden satın alıyor.

İzmir'in Torbalı ve Bornova ilçelerinde karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtımı yaptığı belirlenen adreslere polis operasyon düzenlendi. 

Kaçakçıların akaryakıt pompası kurduğu ve litresi 18 liradan kaçak akaryakıt sattıkları ortaya çıkarken, operasyon çerçevesinde 46,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi; olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma yürüttü. 

Çalışmaların ardından Torbalı ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda 46,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan kaçak akaryakıt satışı yapılan bir depoda, şüpheliler tarafından akaryakıt pompası kurulduğu ve litresini 18 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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