Vitor Pereira Brezilya'da gündem oldu. Flamengo taraftarı isyan etti

Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo'da alınan kötü sonuçlar taraftarların tepkisini çekti. Brezilya Serie A ekibinin taraftarları, Vitor Pereira'yı ve futbolcuları eleştirdi.

DÖRT KULVARDAN DA ELENDİ

Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo başarısız sonuçlara üst üste imza attı. Flamengo, Brezilya'da son 1 ay içinde 4 kupa kaybetti. Brezilya Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, Sudamericana ve Taça Guanabara'da kaybeden taraf Flamengo oldu.



FESİH OLMAYACAK

Öte yandan Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberde; Vitor Pereira'nın kupa finallerinde gösterdiği başarısız tablonun kulübü mali yönden olumsuz etkilediği vurgulandı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Flamengo'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar tesislerin önünde toplandığı öğrenildi. Flamengo taraftarları, yaşanan olumsuz tablonun ardından tepki çeken Vitor Pereira için taraftarlar protestolarda bulundu. Flamengo taraftarları, tesislerin önünde şu tezahüratları yaptı: "Vítor Pereira patlamış mısır adamı, sadece para için Flamengo'da!"

7 KEZ YÜZÜ GÜLDÜ

54 yaşındaki teknik direktör bu sezon Flamengo'nun başında 15 maçta sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu mücadelelerde rakiplerini 7 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitor Pereira bu süreçte 1.60 puan ortalaması yakaladı.