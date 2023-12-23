Vitor Pereira'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi tahmini

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Vitor Pereira'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi tahmini
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönem görev alan Vitor Pereira, Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Pereira'nın sözleri şu şekilde;

"Bu derbi sezon sonunda mutlu sona kimin ulaşacağını belirleyecek seviyede."

"Kazanan hem 3 puanlık avantajı hem de şampiyonluğa daha sıkı sarılmak adına psikolojik üstünlüğü ele geçirek."

"Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler."

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"Şaşırmadım. Çünkü ikisi de teknik becerilere sahipti ve her gün yeni şeyler öğrenmek istiyorlardı. Fiziksel ve teknik açıdan kadronda iyi oyuncular olduğunda, taktik beceriyi de öğrenmek istediklerinde, üst seviyeye çıkabiliyorlar. Onlar sadece mükemmel oyuncular değiller. İnsan olarak da harikalar. Seviyelerini geliştirmek ve öğrenmek adına da son derece alçak gönüllüler."

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Türkiye'de yeniden çalışıp çalışmayacağı hakkında konuşan Pereira, "Güçlü bir takım kuracağım bir projenin içerisinde yer almak ve bu takımın şampiyonluklar kazanması için savaşmasını istiyorum. Bu, Türkiye ya da başka bir ülkedeki bir kulüp olabilir. Elbette güçlü bir takım için doğru koşullara sahip olmalıyım. Hedefim, tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takım yaratmak. Fenerbahçe’ye sonsuza kadar saygı duyacağım. Ancak aynı zamanda ben, profesyonel bir teknik direktörüm. Bir kulübün hocası olursam, doğal olarak o kulüp benim ailem ve hayatım olacak. Hayatta da böyle olmamız ve geçmişimize saygı duymamız gerekiyor." dedi.

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