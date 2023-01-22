Kayseri'de Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Flaş Aboubakar kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.
Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Yukatel Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Cardoso, Mensah, Campanharo, Mane, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
ABOUBAKAR YEDEKLER ARASINDA
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Aboubakar, maçta yedek soyunacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'a ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.
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