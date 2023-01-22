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Kayseri'de Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Flaş Aboubakar kararı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayseri deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin ilk 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:56
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Flaş Aboubakar kararı. Kayseri'de Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Kayseri'de Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Flaş Aboubakar kararı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.

Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Yukatel Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Cardoso, Mensah, Campanharo, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

ABOUBAKAR YEDEKLER ARASINDA

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Aboubakar, maçta yedek soyunacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'a ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.

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