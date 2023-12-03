Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı

Pentagon'un yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de 1 ABD savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırının kaynağına dair bilgi paylaşılmazken vurulan geminin İngiltere bandıralı bir ticari gemi olduğu bildirildi.

Pentagon ABD’ye ait bir savaş gemisinin ve birkaç ticari geminin bugün Kızıldeniz’de saldırıya uğradığını açıkladı. Daha önce de İngiliz ordusu Kızıldeniz’de şüpheli bir İHA saldırısı yaşandığını ve patlama olduğunu aktarmıştı. Pentagon saldırının nereden geldiğine dair bilgi paylaşmadı. Vurulan gemilerden birinin İngiliz bir şirkete ait olduğu belirtiliyor.