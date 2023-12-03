Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı

Pentagon'un yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de 1 ABD savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti

KAYNAK: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı

Pentagon'un yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de 1 ABD savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırının kaynağına dair bilgi paylaşılmazken vurulan geminin İngiltere bandıralı bir ticari gemi olduğu bildirildi.

Pentagon ABD’ye ait bir savaş gemisinin ve birkaç ticari geminin bugün Kızıldeniz’de saldırıya uğradığını açıkladı. Daha önce de İngiliz ordusu Kızıldeniz’de şüpheli bir İHA saldırısı yaşandığını ve patlama olduğunu aktarmıştı. Pentagon saldırının nereden geldiğine dair bilgi paylaşmadı. Vurulan gemilerden birinin İngiliz bir şirkete ait olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü Gündem
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber Spor
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber
Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü Gündem
Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar Spor
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar
Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor Dünya
Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon' Gündem
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon'