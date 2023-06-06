Flaş... Flaş... Buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, milyonlarca üreticiyi etkileyecek buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. Erdoğan,

"Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız." dedi.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız." dedi.

TMO alım fiyatlarına ilişkin olarak Erdoğan, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.