Bedava doğalgaz ayarlı enflasyon hesaplaması. Enflasyon açıklandı zamlar yağdı

TÜİK dün enflasyonu açıkladı. Binde 4 yüzde 1 bile değil. Bugün TCMB fiyat istikrar raporunu açıkladı. O rapora göre enflasyona doğalgazla ayar çekildiği gün gibi aşikardı. İşte o raporda tütün ürünlerinin ve akaryakıtın fiyatlarına gerileme olduğu yazıyorda. Ancak aynı gün iki ürüne de dev zamlar geldi.

Bedava doğalgaz ayarlı enflasyon hesaplaması. Enflasyon açıklandı zamlar yağdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ülkede bir ay boyunca fiyatların artmamışmış...Yüzde bir bile değil binde 4'lük bir artış yaşanmış. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Fiyat Gelişme Raporunu yayınladı.

Rapora göre, mayısta yıllık enflasyon, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkol-tütün-altın gruplarında düşüş kaydederken, temel mallar ve hizmet gruplarında arttı.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Aylık enflasyonun seyrinde enerji ve gıda dışı mallar, hizmetler öne çıkarken, enerji fiyatları belirgin bir oranda geriledi. Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucu yeni sezon geçişinin mayıs ayına kaydığı giyim ve ayakkabı alt grubunun yanı sıra otomobil kaleminin sürüklediği dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur.

Enerji fiyatları mayıs ayında yüzde 21,00 ile yüksek bir oranda gerilemiş, grup yıllık enflasyonu 28,16 puanlık düşüşle yüzde -6,97 seviyesinde gerçekleşmiştir. Konut abonelerine mayıs ayında bedelsiz olarak kullandırılan doğal gaz ile uluslararası petrol fiyatlarının son dönemdeki ılımlı seyri yurtiçi akaryakıt fiyatlarında yüzde 6,22 gerileme olumlu etkileyerek aylık düşüşe katkı sağlamıştır."

Bu raporla birlikte doğalgazın bir aylık bedava verilişiyle enflasyona nasıl ayar çekildiği gözler önüne serildi. Raporda dikkat çeken konular ise akaryakıt fiyatlarında yüzde 6,22'lik bir gerileme olduğu yazıyordu. Raporda bir başka konu ise alkol ve tütün ürünlerinde fiyat düşüşleri yaşandıği iddia ediliyordu. Bu gün ne oldu. Mazota kallavi bir zam yapıldı. Hem de yüzde 8 civarında. Bunun yanında tütün ürünlerine paket başına beş liralık dev bir zam geldi. Özellikle bu zamlar enflasyon açıklamasından sonraki gün yapılması dikkat çekiciydi. Peki emeklilerin suçu ne? Bunun yanında Doğalgaz bulunmayan ilçelerde yaşayan emekliler ne suç işlemişlerdi de mayısta enflasyon farkı alamayacaklar.

"Yurt içi üretici fiyatları aylık yıllık artış oranı 11,35

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