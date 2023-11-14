Flaş... Flaş... Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Fanatik'te geçen habere göre; Burak Yılmaz, Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu geçen görüşmenin ardından Yılmaz'ın Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olacağı öğrenildi.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ın başında 6 karşılaşmaya çıktı.

38 yaşındaki Yılmaz, Galatasaray'a karşı çıktığı ve 10 kişi kaldığı ilk maçta 2-1 yenildi.

Genç teknik adam siyah-beyazlıların başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

''HAMİT ALTINTOP ARADI''

Milliyet'e konuşan Burak Yılmaz, “Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.