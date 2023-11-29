Flaş… Flaş… Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar anbean kaydedildi

Fırtına, yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde can ve mal kayıpları yaşandı. İstanbul’da da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri oldu, deniz ulaşımı aksadı. Fırtınanın etkisiyle Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Çamlıca Kulesi Türkiye’nin en yüksek yapısı

Çamlıca Kulesi, 2016 yılında inşaatına başlanan ve 2020 yılında tamamlanan bir televizyon ve radyo kulesidir. Türkiye’nin en yüksek yapısı olan kule, 369 metre yüksekliğindedir. Kule, aynı zamanda bir seyir terası, restoran ve müze de barındırmaktadır. Kule, İstanbul’un simgelerinden biri haline gelmiştir.