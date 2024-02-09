Flaş... Flaş... DEM Parti'nin İstanbul adayı açıklandı

DEM Parti, aralarında İstanbul'un da olduğu illerin ve büyükşehirlerin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı. Dem Parti'nin açıkladığı adaylar arasında Ankara ve İzmir yer almadı.

DEM Parti'nin açıkladığı adaylar şunlar:

İstanbul: Meral Danış Beştaş, Murat Çepni

Antalya: Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır

Denizli: Cevahir Kaya, Hanifi Yıldırım

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak, Doğan Altun

Eskişehir: Gamze Toprak, Suat Başaraner

Konya: Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin: Bengün Demir, Ahmet Türk

Sakarya: Engin Güleser, Emine Melis Tanta

Trabzon: Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan

Van: Neslihan Şeda, Abdullah Zeydan

Afyonkarahisar: Zehra Yalçın, Sezer Erikli

Ağrı: Hazar Aras, Mehmet Akkuş

Amasya: Güvercin Ünaldı, Reşit Üneç

Bartın: Leyla Danış, Kemal Eroğlu

Bilecik: Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis: Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın

Bolu: Birsen Baş, Veli Saçılık

Çankırı: Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım

Düzce: Alper Fatma Çelik

Edirne: Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç

Iğdır: Nejla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Kastamonu: Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli: Arzu Fırat, Adnan Aydın

Kütahya: Sibel Temel, Hakan Ethemoğlu

Niğde: Başak Caner Aktaş, Hacı Zırı

Sinop: Filiz Yalçın, Erol Aydemir

Tokat: Diler Demir, Reşat Yıldız

Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı