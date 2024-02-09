DEM Parti’nin İstanbul adayı Rizeli çıktı

DEM Parti, yerel seçim adaylarını açıkladı. DEM Parti’nin İBB adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

DEM Parti’nin İBB adaylarından Murat Çepni ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Çepni’nin doğum yerinin Rize’nin İkizdere ilçesi olması dikkat çekti.

Çepni’nin doğum yeri olan İkizdere’de 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 86 oranında oy aldı.

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

DEM Parti’nin İBB adaylarından Murat Çepni 1974 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Çepni siyasi faaliyetlerin içinde olması nedeniyle üniversiteyi bitiremedi. Bir süre cezaevinde yatan Çepni, 2010 yılında kurulan Ezilenlerin Sosyalist Partisi içinde çalışmalar yürüttükten sonra HDP’ye geçti.

2023 yılında yapılan genel seçimde HDP’den İzmir milletvekili seçilen Çepni’nin ailesi Samsun’da yaşıyor.

Çepni, Meral Danış Beştaş ile birlikte DEM Parti’nin İBB adayı oldu.