Flaş… Flaş… Efsane MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

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Flaş… Flaş… Efsane MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
MİT'in efsane isimlerinden biri olan eski Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti. Eymür tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

MİT’in eski Kontraterör Daire Başkanı Mehmet Eymür 81 yaşında hayatını kaybetti. Eymür, bir süredir tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde entübe edilmişti.

METHMET EYMÜR KİMDİR?

Mehmet Eymür, 70'li yılların başında İstanbul'da Ulaş Bardakçı ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü operasyonlara katıldı. 1983'te kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Eymür, suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abas'ın en yakın çalışma arkadaşı olarak tanındı. Hazırladığı eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan ünlü MİT Raporu nedeniyle 10 Haziran 1988'de MİT'ten ayrıldı.

Kısa süre sonra kuruma yeniden dönen ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak çalışmaya başlayan Eymür, 1997'de Washington'a gönderilmiş, bir yıl sonra da merkeze çekildi.

MİT'ten uzaklaştırılıp Şeker Fabrikası'na atanan, daha sonra bu atamaya karşı dava açan ve emekliliğini isteyerek ABD'ye dönen Eymür'ün, 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra kumarhane/casino sektörünün önde gelen isimlerinden Sudi Özkan'ın danışmanlığını yaptığı, hakkındaki iddialar arasındaydı. Eymür, ABD'deyken "atin.org" adlı internet sitesini açarak, kritik/tartışma yaratan bilgiler paylaştı.

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