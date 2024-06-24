Flaş… Flaş… El bombalarının bulunduğu plaj giriş çıkışa kapatıldı. İstanbul’dan bomba imha uzmanları geliyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü, son zamanlarda endişe verici bir bulguya sahne oldu.

Plajda yapılan son incelemelerde, yedi yeni el bombası daha tespit edildi. Bu, son bir ay içinde aynı bölgede bulunan toplam el bombası sayısını on dörde çıkardı.

Dün, Babasultan mevkii halk plajında yaşanan olayda, bir vatandaşın yüzme sırasında su kenarında patlayıcı maddeler fark etmesi üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti.

Bölgeye intikal eden ekipler, yaptıkları araştırmada yedi adet el bombası buldu ve hemen güvenlik önlemleri alarak plajı kapattı.

Bombaların güvenli bir şekilde imha edilmesi için İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Geçen ay da benzer bir durumla karşılaşılmış ve yine Eğirdir Gölü'nde yedi el bombası bulundu.

Bu son keşiflerle birlikte, gölde bulunan toplam el bombası sayısı on dörde ulaşmış oldu.

Yetkililer, bölgede daha fazla güvenlik önlemi alınması ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.