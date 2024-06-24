Tatildeyken eviniz yıkılmasın aman dikkat !

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatildeyken eviniz yıkılmasın aman dikkat !

Kentsel dönüşümde yeni bir sayfa açıldı. Yıkılmasına yüzde 51 oy çokluğuyla karar verilen bina için hak sahiplerine kapı kapı dolaşılarak, tebligat yapılmayacak. Yıkım kararı binada 15 gün süre ile asılı kalacak. Bildirim yapılmış kabul edilip, 90 gün ile sınırlı kalacak.

Kenstel dönüşümde sil baştan. Yönetmelik yayımlandı, deprem riskine karşı dönüşümün hızlanması için düğmeye basıldı. Bunun için yıkılmasına yözde 51 çoğunluk kararı için toplantı şartı kaldırıldı.

MALİKLER TEBLİGATLA ARANMAYACAK

Maliklere toplantıyla bildirim zorunluluğu yok. Riskli yapı tebliğinde tüm hak sahipleri, artık eskisi gibi tebligatla aranıp, bulunmayacak. Kapı kapı malikler aranmayacak. Binanın “riskli yapı” kararı dönüşecek binaya asılarak, muhtara ve e-devlete gönderilerek bildirim yapılmış sayılacak.

Binalara asılacak karar sadece 15 gün yerinde duracak. İki haftalık askı süresinde yapılmayan itirazlar da gündeme bile alınmayacak, geçersiz sayılacak.

ASKIYLA BİLDİRİM VE YIKIM SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Eskiden 6-9 ay uzayan tahliye süresi en fazla 90 günle sınırlandırılıyor. Depremde riskli olabilecek binaları hak sahipleri bundan sonra üç ayda boşaltılması şart olacak. Bu durum karşısında hukukçulardan riskli binalarda evleri bulunanları uyardı. Hukukçulardan Yüzde 51'lik kısımın dışında kalan ve toplantı şartı kaldırılan maliklere yönelik arada bir e-Devlete bakın uyarısı geldi. Şehir dışında olan malikler göremeyeceğini belirten hukukçular, bu nedenden dolayı 10 bir e-Devlete girerek, blldirimleri kontrol edinmesi gerektiğini söyledi. "e-Devlet’e bakmayan bina yıkılsa da göremez" uyarısında bulundu.

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