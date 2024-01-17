Flaş... Flaş... Fahrettin Koca'dan korkutan korona virüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazeteci, Bakan Koca'ya solunum yolu enfeksiyonlarında artış söz konusu olup olmadığını sordu.

İçinde bulunulan kış aylarında, virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü ifade eden Koca, en sık grip, sonra RSV ve Covid görüldüğünü ifade etti.

"YÜZDE 20'YE YAKIN ARTIŞ VAR"

Bu artışların sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını söyleyen Koca, "Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"RİSK GRUPLARI ACİL SERVİSLERİMİZE BAŞVURSUN"

Soğuk algınlığı ve nezle kaynaklı şikayetlerin basit tedbirlerle kısa süre içerisinde geçebileceğini ifade eden Koca, “Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var; kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder” diye konuştu.

"RİSK GRUBUNDAKİLER AŞI YAPTIRMALI"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine değinen Koca, “Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında hijyen, bol sıvı tüketmek ve beslenmeye dikkat etmek gibi birçok faktör daha var. Covid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir” açıklamasında bulundu.

YOĞUN BAKIMLARDA SON DURUM

Hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Koca, servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu ve servis yataklarında bir sorun olmadığını vurguladı. Yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğunu söyleyen Koca, "Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.