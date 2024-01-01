Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024’de doğan ilk bebekleri duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024’de doğan ilk bebekleri duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılında doğan ilk bebekleri sosyal medya hesabından duyurdu.

2024 yılı ülke genelinde sevinç, coşku ve heyecanla kutlanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla girdiğimiz ilk dakikalarda doğan bebekleri sosyal medya hesabından duyurdu.

2024 YILININ İLK DOĞAN BEBEĞİ MUHAMET TALHA

2024'ün ilk dakikalarında Hatay'da dünyaya gözlerini açan Muhammet Talha bebeğin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımında, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca diğer illerde doğan ilk bebekleri de sosyal medya hesabı X’den şu sözlerle paylaştı,

GAZİANTEP’TE DOĞAN İLK BEBEK MUHAMMED ALPARSLAN

Koca,”Gaziantep Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. İpek ve Mehmet çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammed Alparslan bebek” ifadelerini kullandı.

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ADIYAMAN’DA İLK DOĞAN BEBEK DORUK AYAZ

Koca ,”Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Seher ve Onur çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Doruk Ayaz bebek” ifadelerini kullandı.

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İZMİR’DE DOĞAN İLK BEBEK YÜSRA

Koca, “İzmir Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Sultaniye ve Uğur çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Yüsra bebek” ifadelerini kullandı.

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