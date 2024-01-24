Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi

Tuncay Özülü
Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi
Dünya Sağlık Örgütü’nün korona virüsten daha tehlikeli diyerek açıkladığı X hastalığıyla ilgili Bakan Koca’dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hastalığı hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceğini söylediği varsayımsal bir hastalık.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ülkeleri bu mayıs ayı sonuna kadar bir pandemi anlaşması yapmaya çağırdı.

Ghebreyesus, "Pandemi anlaşması, yaşadığımız tüm sorunları ve çözümleri birleştirebilir" dedi.

X hastalığı terimi ilk kez 2018'de DSÖ tarafından kullanıldı. Bakan Koca ise X hastalığının gerçek olmadığını, gelecekteki bir salgına hazırlık için teorik bir çalışma olduğunu belirtti.

Koca, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün adlandırdığı X hastalığı. Gerçekte böyle bir şey yok. Bir gün bir salgın olursa, hazır olmak için yapılan çalışmalarda teorik olarak var. Siz endişelenmeyin. Ve soğuk algınlığından korunun" ifadelerini kullandı.

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