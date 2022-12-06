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Flaş... Flaş... Flaş... Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın kimi istedi? Canlı yayında açıklandı

Beşiktaş, lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de çalışıyor.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:58
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Flaş... Flaş... Flaş... Canlı yayında açıklandı. Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın kimi istedi?

Flaş... Flaş... Flaş... Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın kimi istedi? Canlı yayında açıklandı
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Siyah beyazlıların transfer çalışmasıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Serdar Sarıdağ, canlı yayında Beşiktaş'ın talip olduğu Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı. Sarıdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Miha Zajc'ın sezon sonu kontratı bitiyor Fenerbahçe ile ve oynatmıyorlar. Beşiktaş'ın Zajc'ın menajeriyle görüşme gayet doğal ve bu haber doğru. Fenerbahçe'de çok orta saha oyuncusu var. Az şans bulması da normal. Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Büyük takımlar kendi aralarında oyuncu takasını görüşebilirler ama taraftar baskısı var.

Taraftar kasaya değil saha içine bakıyor. Beşiktaş'ın devre arasında Zajc'ı almaya çalıştığını duydum. Görüşmeler sezon sonu için yapılıyor ama öne çekmeye çalışıyorlar. Resmi bir görüşmeden ziyade dolaylı yoldan bir görüşme gerçekleşti çünkü Zajc'ın sözleşmesi devam ediyor. Bu arada menajer Beşiktaş dışında Avrupa'dan da bazı ihtimaller olabilir mi bunu araştırıyor."

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