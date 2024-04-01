Flaş.. Flaş.. Jandarma ve polis kıyafetli iki IŞİD’li yakalandı. Saldırı hazırlığındaydılar

Kaynak: İHA
Flaş.. Flaş.. Jandarma ve polis kıyafetli iki IŞİD’li yakalandı. Saldırı hazırlığındaydılar
Terör saldırısı için hazırlık yaptığı belirtilen 2 IŞİD’li, polis ve jandarma kıyafetleri içinde İstanbul’da yakalandı.

İstihbarat ve terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör saldırısı için hazırlık yaptıkları belirlenen 2 IŞİD üyesinin yakalandığı belirtildi. Eylem arayışında oldukları değerlendirilen 2 teröristin yakalanması amacıyla, geçtiğimiz günlerde harekete geçildi.

Tacikistan ve Kırgızistan kökenli biri kadın iki şahıs, MİT’in saha ajanları tarafından takip edildi. Orta Asya kökenli 2 IŞİD’linin Pendik’te bulunan bir evin bodrum katında saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi.

Ekipler, saldırı planının baş faili olarak görülen “Abu İsmail” kod adlı Tacikistan uyruklu Fazıljon A. (37) ve yanındaki yardımcısı Kırgızistan kökenli Zulfııa S.’yi (41) gözaltına aldı. 2 teröristin adresinde yapılan aramalar sırasında ise, jandarma üniformaları, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile örgütsel malzeme bulundu.

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KİLİT İSİM: ABU İSMAİL

2 IŞİD’linin, Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla plan yaptıkları tespit edilirken, hazırlık aşamasındaki terör eyleminin koordinatörünün ise “Abu İsmail” kod adlı Tacikistanlı zanlı Fazıljon A. olduğu belirlendi. Uzun süredir saldırı hazırlığında olduklarına dair kanıtlara ulaşılırken, şahısların hedefinde kim ya da kimler olduğu ise henüz belirtilmedi.

aw174425-02.jpgPLANI YAPAN TUTUKLANDI DİĞERİ SINIR DIŞI EDİLDİ
İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan şahısların, Türkiye’de bağlantıda oldukları başka kişiler olup olmadığı araştırılıyor.

2 terörist, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı ve Tacikistanlı IŞİD üyesi Fazıljon A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, onun yardımcısı olduğu saptanan Kırgızistan kökenli Zulfııa S. adlı kadın ise sınır dışı edildiği belirtildi.

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