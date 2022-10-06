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Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 8 yıl sonra hazırlanan fezlekenin “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan dava kapsamında olduğu ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:24
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Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu hakkında 17-25 Aralık fezlekesi

Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 34 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu için 8 yıl aranın ardından gelen 24’üncü fezlekenin “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan dava kapsamında hazırlandığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU MECLİS’TE KONUŞMALARI DİNLETTİ

Kılıçdaroğlu 11 Şubat 2014 tarihinde Meclis’teki grup toplantısında bazı iş insanlarının Sabah Gazetesi ve ATV'nin satın alınmasıyla ilgili havuz oluşturulduğuna dair konuşmalar olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti.

Kılıçdaroğlu hakkında açılan soruşturmaya Nisan 2014’te kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekillerinin itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisinin şikayetçi olduğu davalardan feragat ettiğini açıklayıp dosyaya dilekçe sunmasına rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 2016 yılında “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 24 FEZLEKE VAR

Ankara 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında Kılıçdaroğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin verdiği ihlal kararını hatırlattı. Avukatlar dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis kararı olmadığını ve durma kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında Kılıçdaroğlu’nun dosyasının Berberoğlu’nun dosyasıyla “benzer mahiyette” olduğunu belirterek dosya kapsamında durma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de 16 Nisan 2021 tarihinde Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının devam ettiğini belirterek dosyada durma kararı verdi ve kararı TBMM Başkanlığı’na gönderdi.

Mahkemenin bu adımının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri”, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında 18’i Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle düzenlenmiş toplam 24 fezleke var.
 

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Uzay Fenercioğlu
6.10.2022 13:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılmalı, hemen tutuklanıp cezaevine gönderilmeli, siyaset yasağı getirilmeli. Hadi bakalım, AKP+MHP göreyim sizi, kendinizi patlatın.  
 
Dine bile Erdoğan programı muafi gelmiş,utanmak için daha ne olmalı😡
6.10.2022 12:54
Lütfen rica ediyorum Allah aşkına,bakınca görün,halaylarla karşılanan PKK lilari,ne istedilerde vermedik diyenleri,kadınla erkek eşit deyildir diyenleri,çocuk tacizlerini,ekenomiyi,talancilari görün a  
 
Guguk Devleti
6.10.2022 12:52
Dinlenilen konuşmanın tamamı (24 saati aşan konuşmanın 1 saate indirilmiş hali) gerçek, ortada ancak haksız yollarla kazanılabilecek miktarda para var ve sıfırlanamıyor bir türlü ama fezleke kime?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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