Flaş.. Flaş.. Kırmızı bültenle aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından çıkarılan Interpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijik’in İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Sead Dedeic’in 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yaptığı ve hakkında 2024 yılının nisan ayında kırmızı bülten yayınlandığı belirtilirken, Marciano Eugene Ruimwijk’in hakkında Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılının nisan ayında yayınlandığı ve ülkeye giriş yaparken yakalandığı kaydedildi.