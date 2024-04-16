Flaş… Flaş… Kuyumcular yok satıyor

İran-İsrail gerilimi sebebiyle altın gramı 3 bin TL’lere kadar çıktı. Diyarbakır’da HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, İran-İsrail gerilimi ve Ortadoğu’daki savaştan dolayı altına rağbetin sürekli arttığını söyledi.

Türkiye’deki borsaların geçen pazartesi günü açılmasıyla altın ve dolar paritesinde tekrar aynı seviyelere geldiğini belirten Kaya, “Ortadoğu’daki savaş gerginliğinden kaynaklı altının yükselişi söz konusudur. İran-İsrail gerginliğiyse bunu bir üst safhaya çekti. Biz Müslüm ülkelerin borsası bayram sürecinde kapalı olduğu için o yükselişi göremedik ama açık olan borsalarda ise altın çok daha yüksek fiyatları gördü. Ortamın az da yumuşamasıyla beraber altın tekrar düştü biraz. Gram altın bu süreçte ortalama 3 bin lirayı gördü. Bundan kaynaklı halkta bir tedirginlik başladı. Altına yine de talep var” değerlendirmesinde bulundu.

“SATIŞ OLMUYOR”

Kaya, halk tarafından talep gören sarrafiye ürünleri arasında çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ön planda olduğunu söyleyerek ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşadıkları için müşteriye satış gerçekleştiremediklerini belirtti.

Kaya, genelde müşterilerin yatırım için sarrafiye ürünlerini aldıklarını ve ortalama günde 5 kilo çeyrek satılması gerekirken şu an satış yapamadıklarını söylerdi. Ayrıca Kaya, yetkililer Darphane'nin kapasitesini arttırırsa bu sorun ortadan kalkacağını da vurguladı.