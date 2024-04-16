Kirayı elden ödeyenlere büyük şok

Kaynak: AA
Kirayı elden ödeyenlere büyük şok
Antalya’nın Kepez ilçesinde Düdenbaşı Mahallesi’nde ikamet eden bir çocuk sahibi Uğur ve Fatoş Kanık çifti ile 5 yıldır oturdukları evin sahibi Ramazan Y. arasında kira zammı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre, Kanık ailesinin yüzde 25 zam artışını kabul etmeyen mülk sahibi Ramazan Y, evin boşaltılmasını istedi.

Kanık ailesi, yüzde 25 kira zammını kabul etmeyen ev sahibinin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini, hatta evlerinin kapı camını kırarak içeriye zorla girmeye çalıştığını ileri sürdü.

EV SAHİBİ 5 YILDIR KİRA ALMADIĞINI İDDİA ETTİ

Bu olay sonrasında Kanık ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak işler daha da karıştı. Ev sahibi Ramazan Y., kiracısından 5 yıldır ödeme alamadığı iddiasıyla icra takibi başlattı.

MAHKEME EV SAHİBİNİ HAKLI BULDU

Mahkeme ise Kanık ailesinin kirayı elden ödediklerini ispat edememesi üzerine, evin tahliyesine ve yasal faiziyle 60 bin lira kira bedelinin ödenmesine karar verdi.

‘ELDEN ÖDEME’ ŞEKLİNDE ANLAŞMIŞLARDI

Fatoş Kanık, Düdenbaşı Mahallesi’ndeki evde oturmaya başladıklarında ev sahibi ile kirayı elden ödenmesi konusunda anlaştıklarını öne sürdü.

Kanık ailesinin avukatı Şafak Baysal, kira artışının yetersiz olduğu gerekçesiyle ev sahiplerinin gayri hukuki bir şekilde müvekkilinin evini basmaya çalıştığını iddia etti.

Bu süreçte müvekkilinin icra şoku yaşadığını ifade eden Baysal, “Borcu yoktur davası” yoluna başvuracaklarını belirtti.

KİRACILAR ‘KARIMI DÖVDÜ’ İDDİASI

Ev sahibi Ramazan Y. ise kiracısı Uğur Kanık’ın eşini darbettiğini, evi boşaltırken de kapı ve pencerelere zarar verdiğini öne sürdü.

Elden kirayı aldığını kabul etmeyen Ramazan Y, mahkemenin 5 yıllık kira bedelinin tarafına ödenmesine karar verdiğini kaydetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kiracının oturduğu dairenin kapısına gelen kişilerin cama sert cisimle vurması yer alıyor.

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