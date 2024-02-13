Flaş... Flaş... Muharrem İnce'nin Ankara adayı belli oldu

Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Genel Başkan Yardımcısı Burak Hasar olarak açıklandı.

Burak Hasar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ayağı Moskova’da, Washington’da olanlardan değiliz. Bütün benliğimizle Ankara’dayız. İlhamımız yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz başlıyoruz... Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burak Hasar" dedi.

BURAK HASAR KİMDİR?

1975 yılında doğan Burak Hasar İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamış, 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012-16 yılları arasında Burak Hasar 2. dönem Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmış ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermiştir. Şu anda özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesi konumundadır.

Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girerken Hasar iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir.