Taksiden indiğinde aramayan sevgilisinden anırır gibi hesap sordu. Bu sevmek mi şimdi?

Genç adam sevgilisini arayarak “İndiğinde niye aramıyorsun? Ben aradığımda sokakta gezmeyeceksin!” diyerek hakaretler yağdırdı.

Genç adam bu davranışını sevgi zannederek hakaretlerine devam etti.

“Ben seni görüntülü aradığımda yolda yürüyordun. Taksiye binememiştin bana yediremezsin” diyerek saygı sınırını zorlamaya devam etti.

Korumacı tavır sergilediğini zanneden genç adam bu davranışını sevgi kalıbına sığdırarak, saygıdan uzak üslupla bağırıp hakaretlerini sürdürdü.

Sosyal medyada videoyu izleyenler genç adama tepkiler yağdırdı.