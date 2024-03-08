Muharrem İnce'den muhteşem seçim sloganı. 'Çıldırmamak için Çıldır'ı almamız lazım'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ardahan'ın Çıldır ilçesini ziyaret etti. Muharrem İnce, ilçe merkezinde sandalye üzerinde vatandaşlara seslendi.

İnce, partisine destek isterken hem iktidar hem de muhalefet partilerini sert bir dille eleştirdi. İnce, "AK Parti ile CHP arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

60 yaşında bir otobüsle memleketin geleceği için yollara düştüğünü belirten İnce, Türkiye'deki siyasi ikili yapıyı eleştirdi ve halkı tehdit ederek oy toplamak isteyen iktidar ve muhalefet partilerini hedef aldı.

“MEMLEKETTE HERKES ÇILDIRMAK ÜZERE, ÇILDIRMAMAK İÇİN ÇILDIR'I ALMAMIZ LAZIM"

"Memleket Partisi'ne Çıldır Belediyesini istiyorum" diyen İnce, halkın sorunlarını dile getirdi ve Türkiye'nin değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Vatandaşın zor durumda olduğunu, özellikle emeklilerin ve gençlerin geleceklerinden endişe ettiğini ifade eden İnce, Memleket Partisi'nin bu değişim sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in de Çıldır’dan başladığını dile getiren İnce, "Ecevit gibi beni de buradan başlatın. Memlekette herkes çıldırmak üzere, çıldırmamak için Çıldır'ı almamız lazım" ifadelerini kullandı.