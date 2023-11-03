Flaş.. Flaş.. Nasrallah: ABD üslerine saldıracağız

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah merakla beklenen konuşmasında Gazze’deki çatışmalardan ABD’yi sorumlu tuttu. Nasrallah, ABD üslerine saldıracaklarını söyledi.

Nasrallah'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar.

Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar.

Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.

Siyonistlere karşı savaş meşrudur. Bu insanlığın etik ya da dini düzeyindeki savaş. Çok net, en dürüst, en onurlu savaş. Allah'ın yolunda savaş. İlk olarak bunu anlamamız gerekiyor.

Hayatını kaybeden şehitlere şunu söylemek istiyorum: Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Rakibi olmayan Filistin halkını selamlıyoruz.

Bugün sizlere ana konu hakkında bir şey söyleyeceğim. Pozisyonumuzu netleştireceğiz. Aynı zamanda sorumluluklarımızı ortaya koyacağız. Şunu ele aldığımızda, önümüzdeki zamanlarda daha fazla detay gerekli. Başta selam vermemiz gerekiyor sokağa çıkanlara, Filistinlilerle yan yana duranlara...