ABD’den Hizbullah'a ‘uyarı’: Lübnan'ın yaşayacağı yıkım hayal bile edilemez

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"LÜBNAN'IN YAŞAYACAĞI YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir."

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.

Nasrallah, "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.