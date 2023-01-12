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Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma

Flaş… Flaş… Rekabet Kurulu, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği öne sürülen İstanbul'daki 5 özel Fransız lisesi ile Ankara merkezli 8 özel okul hakkında soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:41
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Flaş… Flaş… Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki 13 özel okul hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
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Rekabet Kurulu, 23 Kasım 2022 tarihli toplantıda ise ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik ön araştırmayı ele aldı. Kurul, Ankara merkezli faaliyet gösteren 8 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

4'ÜNCÜ MADDE

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

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