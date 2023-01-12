﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, 23 Kasım 2022 tarihli toplantıda ise ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik ön araştırmayı ele aldı. Kurul, Ankara merkezli faaliyet gösteren 8 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

4'ÜNCÜ MADDE

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."