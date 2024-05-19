Yasin Börü'nün annesinden Özgür Özel açıklaması. ‘Onlar hep HDP’nin yanında yer aldılar’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasin Börü'nün annesinden Özgür Özel açıklaması. ‘Onlar hep HDP’nin yanında yer aldılar’
6-7 Ekim olaylarına ilişkin kararların açıklanmasından sonra başlayan tartışmalara olaylar esnasında vahşice katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü’den de değerlendirme geldi. Anner Börü, Özgür Özel ve Demirtaş için 'Bizi hiç anlamadılar' yorumunda bulundu.

Kamuoyunda 'Kobani' davası olarak bilinen 6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada karar verildi. 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı '6-8 Ekim Terör Olayları Davası'nda görülen 83'üncü duruşmadan sonra HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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HDP eski milletvekilleri Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Ata hakkında ise tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilmelerine hükmedilirken, Sırrı Süreyya Önder hakkında ise beraat kararı verildi.

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Yargı kararları sonrası başlayan tartışılmalara olaylarda vahşice katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü de dahil oldu.

Açıklanan kararların ardından Arzu Erdoğral'ın telefonla arayıp görüştüğü Hatice Börü, Selahattin Demirtaş'a sert tepki gösterirken, Özgür Özel'e de sitemde bulundu.

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"ONLAR HEP HDP'NİN YANINDA YER ALDILAR"

Erdoğral ile telefonda görüşen, Hatice Börü, kaç yıl verseler de acısının soğumayacağını belirterek, “Ben evladımı kaybettim, acım hafiflemiyor. Selahattin Demirtaş evlatlarını görüyor, ailesini görüyor. İlahi adaletin vereceği cezayı bekliyorum. Davaya siyasi demişler. İster adı Özgür Özel olsun ister başka biri olsun fark etmiyor. Onlar hep HDP’nin yanında yer aldılar. Bizi hiç anlamadılar. Yasin’i ve diğerlerini hiç çocuk olarak görmediler, o gözle bakmadılar. Eğer o gözle baksalardı böyle konuşamazlardı. O nedenle dediklerinin hiçbir önemi yok” diye konuştu.

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