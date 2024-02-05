Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı
TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocak ayında aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 oldu.

TÜİK 2024 yılı ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

FİYAT ARTIŞI EN ÇOK SAĞLIKTA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.

ekran-goruntusu-2024-02-05-100702.png

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 129,11 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan bağımsız araştırma grubu ENAG’ın açıkladığı verilere göre enflasyonda aylık bazdaki artış 9,38 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 129,11 olarak açıklanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-02-05-092011-001.png

ekran-goruntusu-2024-02-05-091956-001.png

İlgili Haberler
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Son Haberler
3 metreden beton zemine çakıldılar! 13 kadının poz verdiği kaçak balkon çöktü Dünya
3 metreden beton zemine çakıldılar! 13 kadının poz verdiği kaçak balkon çöktü
AB Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar planlıyor Dünya
AB Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar planlıyor
İşte sarılığı kesen şifa deposu ot. Sarılık nedir? Şifalı Bitkiler
İşte sarılığı kesen şifa deposu ot. Sarılık nedir?
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli? Magazin
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli?