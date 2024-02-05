Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK 2024 yılı ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

FİYAT ARTIŞI EN ÇOK SAĞLIKTA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 129,11 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan bağımsız araştırma grubu ENAG’ın açıkladığı verilere göre enflasyonda aylık bazdaki artış 9,38 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 129,11 olarak açıklanmıştı.