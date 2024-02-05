TÜİK enflasyonu düşük göstermek için sepetten çocuk ayakkabısını çıkardı votkayı koydu. Pes artık

Enflasyon rakamlarını bugün açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sayfasında yer alan bilgiye göre TÜİK enflasyon sepetini güncelledi. Kamuoyunda hep TÜİK ürün yelpazesine ne alıyor? Nasıl bu hesabı yapıyor diye eleştirilir. Çünkü açıklanmayan bazı konular var. İşte bu nedenden dolayı da başta emekliler olmak üzere TÜİK eleştirilerin hedefi oluyor.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, her yıl aralık ayında en güncel ciro verilerek incelenerek il bazında fiyatların derlendiği işyerleri gözden geçirildi. İşte o gözden geçirmede her nedense çocuk ayakkabısı takılmış. Çocuk ayakkabısı sepetten çıkarılırken, bazı maddeler de sepete konmuş. Mesela votka. Ne alaka diyeceksiniz. Çocuk ayakkabısının sepetten çıkarılma gerekçesi nedir bilinmez ama ailelerin en çok giderlerinden biri olan çocuk ayakkabısı nasıl bu sepetten çıkarılır. Gerekçesi nedir bilinmez.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre en çok satış yapan zincir ve yerel firmalardan fiyat derlenmesi amaçlandı. Ağırlığı artan mal ve hizmetler endes sepiten dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkarıldı.

ÇOCUK AYAKKABISI ÇIKTI VOTKA GİRDİ

Güncellemeye göre, bu yıl sepete yeni giren maddeler votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası; sepetten çıkan tek madde ise çocuk ayakkabısı olarak kayıtlara geçti.

BAZI ÜRÜNLERİN AĞIRLIĞI DEĞİŞTİ

Sepetteki ağırlığı değişen ürünler ise makarna, süt, sigara, ayakkabı (kadın için), elektrikli süpürgesi, saklama ve muhafaza malzemeleri, diğer sağlık ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), köprü geçiş ücreti, tren ücreti (şehirlerarası), uçak bileti ücreti, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler oldu.

TÜFE'de ana grup ağırlıkları da belirlenirken, dikkat çeken değişiklikler yine bu alanda yer aldı. Alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 25,43'ten yüzde 24,98'e, konutun ağırlığı yüzde 16,61'den yüzde 14,2'ye geriledi. Ulaştırmanın ağırlığı ise 15,08'den 17,35'e yükseldi. Burada dikkat çeken ise Konuttaki ağırlığın düşmesiydi. Ana gruptaki Konut ağırlığında yüzde 16,61'den yüzde 14,2'ye çekilmişti. Biz bilmiyoruz da ev kiraları mı düştü. Konuttaki geri çekmenin anlamı ne? Enflasyon rakamların bu şekilde hesaplanmasıyla bazı kesimler özellikle de emekliler zararlı çıkmaz mı?

Sağlık, eğlence ve kültür, lokanta ve oteller, eğitim, giyim ve ayakkabı, alkollü içecekler ve tütün grup ağırlık ise artırıldı ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetlerin ağırlığı düştü. Haberleşmede de grup ağırlığı değiştirilmedi.

Söz konusu ağırlıklar, alkollü içeceklerde ve tütünde yüzde 3,75, eğitimde yüzde 1,79, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,94, ev eşyasında yüzde 8,12, sağlıkta yüzde 3,71, haberleşmede yüzde 3,33, eğlence ve kültürde yüzde 3,33, lokanta ve otellerde yüzde 8,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,29 olarak belirlendi.