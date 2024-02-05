Dolar fıstıki makam ilerleyişe geçti. TÜİK tuhaf enflasyon rakamı açıkladı

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Dolar fıstıki makam ilerleyişe geçti. TÜİK tuhaf enflasyon rakamı açıkladı
Önce ENAG ardından da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'i göre ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70, ENAG'A göre ise aylık enflasyon 9,38 işte bu rakamların ardından dolar ibresini yukarlara çevirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı dolarda fırtınalar kopmaya başladı. 30 lira 50 kuruş bandını aştı 30,55 TL'den işlem görmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre ocak ayında enflasyon yüzde 6,70, yıllık enflasyon ise 64,88 olarak açıkladı. ENAG'a göre ise Ocak ayı enflasyonu yüzde 9,38, yıllık ise yüzde 129,11'de...Enflasyonta açıklanan iki rakam arasındaki farktan sonra cuma gününü 30.48'ten kapayan dolarda bir anda rüzgarlar esmeye başladı. O rüzgar da yukarı doğruydu. Enflasyon rakamlarından sonra hareketlenen dolar saat 10.50 civarında 30.55 TL'ye fırladı.

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