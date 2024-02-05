Enflasyon rakamları açıklandı kira artış oranı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon rakamları açıklandı kira artış oranı belli oldu
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası iş yeri kiraları için artış oranı belli oldu. TÜİK, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 64,86 olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi.

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 6,70. yıllık yüzde 64,86 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 53.86 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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