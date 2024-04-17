Flaş… Flaş… YSK’dan Ordu kararı

İYİ Parti’nin Ordu için yaptığı tam kanunsuzluk başvurusu, YSK tarafından reddedildi. Mazbata, AKP’nin adayı Mehmet Hilmi Güler’e verilecek.

YSK, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin itirazları görüşmeye devam ederken, bugün CHP’nin Hatay, İYİ Parti’nin ise Ordu’daki başvuruları değerlendirdi. YSK, yapılan iki başvuruyu da reddetti ve Hatay ve Ordu’da seçimlerin yenilenmemesine hükmedildi.

Hatay’da yapılan seçimi AKP’li Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanırken, CHP’li Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.

Ordu’da ise AKP’li aday Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, İYİ Partili aday Enver Yılmaz, yüzde 36,53 oy oranıyla Güler’i takip etmişti.