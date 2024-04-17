Flaş...Flaş...Fitch'ten Merkez Bankası'na kredi kartı uyarısı

Kaynak: Bloomberght
Flaş...Flaş...Fitch'ten Merkez Bankası'na kredi kartı uyarısı
Fitch Ratings'ten TCMB'ye önemli bir uyarı geldi. Ekonomik büyümenin hız kesmesi durumunda artan kredi kartı borçlanmasının Türk bankaları için bir risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Fitch'ten Türk Bankaları raporu...Raporda kredi kartı kullanımının arttığı ve enflasyonist baskı altında olduğu belirtilerek, "kayda değer şekilde artırıldı" değerlendirmesi yapıldı.

Fitch'in raporuna göre, teminatsız bireysel borç vermenin, yerel seçimler sonrası hızlı bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası’nın tüketici kredileri ile kredi kartı borçlanmasını soğutmaya odaklı hedefli bankacılık düzenlemeleri ile birlikte daha sıkı finansal koşullar tesis etmeye devam edeceği görüşü yer alan raporda, bireysel kredi kartı kredilerinin 2023 yılında yüzde 162 oranında büyüyerek enflasyonun ve nominal kredi büyümesinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre raporda, "Bireysel kredi kartları, 2022 sonunda yüzde 6,0 ve 2021 sonunda yüzde 4,3 olan bankacılık sektörü canlı kredilerinin 2023 sonunda yüzde 10,1'ini oluştururken, takipteki kredilerin yalnızca yüzde 8,1'ini oluşturdu. Hanehalkı, enflasyonist ortamda alışverişlerini öne çekmek ve taksitle ödeme yaparak satın alma maliyetlerini birkaç aya yaymak için kredi kartı kullanımını önemli ölçüde artırttı" ifadeleri yer aldı.

TEMİNATSIZ PERAKENDE KREDİLERİ HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de Mayıs 2023'te yapılan seçimlerden bu yana enflasyonu kontrol altına almak için alınan ve yakın zamana kadar aylık kredi büyümesine sınırlama getiren çeşitli makro ihtiyati tedbirlere rağmen teminatsız perakende kredilerinin hızla arttığına dikkat çeken raporda, "Merkez Bankası'nın, tüketici ve kredi kartı kredilerindeki büyümeyi soğutmak için hedeflenen banka düzenlemelerinin yardımıyla daha sıkı finansal koşullar uygulamasını bekliyoruz" denildi.

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