Flaş... Flaş... YSK'ya çıkan tüm yollar kapatıldı

Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, YSK’ya çıkan tüm yolları da trafiğe kapattı.

Flaş... Flaş... YSK'ya çıkan tüm yollar kapatıldı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemleri sona erdi. YSK kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 191 bin 885 sandıkta oylarını kullandı. Yurtdışında 73 ülke ve 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta kullanılarak, Türkiye'ye getirilen ve ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan oylar da Türkiye’de kullanılan oylarla aynı anda sayılmaya başlandı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre Oylamanın devam ettiği saatlerde polis, YSK önünde TOMA, otobüs, akrep ve kamyonlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. YSK’ya çıkan tüm yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Basın mensupları da kontrol noktalarından geçirilerek YSK binası önüne alındı.

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