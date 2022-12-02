Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynaması tehlikede. Flaş gelişme

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.
Arjantinli yıldız golcünün 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu durumda Galatasaraylı futbolcunun 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisinde oynaması da tehlikeye girdi.
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