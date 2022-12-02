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Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynaması tehlikede. Flaş gelişme

Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 21:23
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Flaş gelişme. Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynaması tehlikede

Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynaması tehlikede. Flaş gelişme
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Arjantinli yıldız golcünün 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Bu durumda Galatasaraylı futbolcunun 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisinde oynaması da tehlikeye girdi.

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